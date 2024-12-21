Çorum'da araçlar kurşunlandı - Son Dakika
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Çorum'da araçlar kurşunlandı

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Çorum'da iki park halindeki araç kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı, polis soruşturma başlattı.

21.12.2024 11:37
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Aynı mahalledeki iki aracı kurşuna tuttular

ÇORUM - Çorum'da aynı mahallede par halinde olan iki araç kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Polis ekipleri, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Beytepe 1. Cadde üzerinde park halinde olan, O.Y. isimli vatandaşa ait 19 KZ 202 plakalı hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Aynı mahalledeki Beytepe 7. Sokak üzerindeki, E.Y.'ye ait park halindeki 05 KF 595 plakalı araç da saldırganlar tarafından kurşunlandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine iki olay yerine de polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından iki araçta da incelemelerde bulunuldu.

Polis ekipleri araçları kurşunlayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum\'da araçlar kurşunlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da araçlar kurşunlandı - Son Dakika

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