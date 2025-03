Çorum'da Bayram Tedbirleri Artırıldı

Çorum Valiliği'nden Ramazan Bayramı tedbirleriyle ilgili yapılan açıklamada, jandarma ve polis ekiplerinin bayram tatili boyunca denetimler gerçekleştireceği duyuruldu.

Çorum Valiliği Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili alınan tedbirleri duyurdu. Yapılan açıklamada herhangi bir aksaklık yaşanılmaması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi için şehir içi ve ana güzergahlarda denetimlerin sıklaştırılacağı belirtildi. Tüm tedbirlerin üst seviyeye çıkartılacağının duyurulduğu açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca, Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında oluşması muhtemel trafik yoğunluğunda, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafikte ihlal oluşturan davranışlarını en aza indirmek amacıyla; drone, radar ve alkol metre gibi teknik cihazlar ve her türlü ekipman kullanılarak şehir içi ve şehirlerarası yollarda yoğun olarak trafik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacaktır. Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumları hakkında basın ve yayın organlarına bilgi verilecek, yol kullanıcılarının zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacaktır. İnsan ve araç yoğunluğunun yaşanabileceği otobüs garı, alış-veriş merkezleri, pazar yerleri, çocuk oyun alanları, eğlence mekanları ve benzeri yerlerde trafik ve güvenlik önlemleri arttırılmıştır. Nakit para akışının yoğun olacağı değerlendirilen pazar yerleri, alış-veriş merkezleri, banka şubeleri-banka ATM'lerinde ve ana caddelerde, hırsızlık, kap-kaç, yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte paranın tedavüle sürülmesi konuları ile ilgili ekip sayısı artırılarak, denetim ve kontroller sıklaştırılmıştır. Otobüs terminallerinde yolcu kapasitesi artacağından terminalde görevli personel sayısı artırılarak, terminal görevlilerince bagaj ve eşyaların yolculara bilet gösterilerek teslim edilmesi hususunda gerekli uyarılar yapılacaktır. İlimiz genelinde yaşanması muhtemel her türlü kazaya karşı tüm sağlık kuruluşlarımızda,nöbetçi sağlık ekipleri 24 saat esasına dayalı olarak görevlendirilmiş ve 112 Acil Servis ekipleri artırılmıştır. Bayram münasebetiyle iş yerlerinde büyük yoğunluk yaşanacağı dikkate alınarak halk sağlığına yönelik olarak başta fırın, pastane, lokanta, gezici satıcılar ve benzeri yerlerdeki gıda denetimleri olmak üzere her türlü işyeri denetimleri artırılmıştır. Halkımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi, herhangi bir aksaklık ve sıkıntı yaşanmaması amacıyla su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz ve benzeri konularda gerekli kamusal tedbirler alınarak 24 saat esasına dayalı olarak nöbetçi memur görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM