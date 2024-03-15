Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Adam Eşini Vurduktan Sonra İntihar Etti - Son Dakika
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Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Adam Eşini Vurduktan Sonra İntihar Etti

Çorum\'da Boşanma Aşamasındaki Adam Eşini Vurduktan Sonra İntihar Etti

Çorum'da iki çocuk babası olan Emre Kolçak, boşanma aşamasındaki eşi Merve Kolçak'ı tartışma sonucu tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emre Kolçak olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Merve Kolçak ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

15.03.2024 15:48
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Çorum'da iki çocuk babası adam, boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

İddialara göre, Emre Kolçak (33) boşanma aşamasındaki Merve Kolçak'ı (32) konuşmak için ailesinin evinden aldı. Araçla ilerlerken Koçak çiftinin arasında çıkan tartışma üzerine Merve Kolçak hareket halindeki araçtan atladı. Kullandığı aracı durduran Emre Kolçak ise üzerinde bulunan tabanca ile ateş ederek eşini yaraladı. Daha sonra araçla olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklaşan Emre Kolçak aynı tabancayla intihar ederek hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Emre Kolçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Merve Kolçak ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum, Olaylar, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Adam Eşini Vurduktan Sonra İntihar Etti - Son Dakika

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