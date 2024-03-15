Çorum'da iki çocuk babası adam, boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
İddialara göre, Emre Kolçak (33) boşanma aşamasındaki Merve Kolçak'ı (32) konuşmak için ailesinin evinden aldı. Araçla ilerlerken Koçak çiftinin arasında çıkan tartışma üzerine Merve Kolçak hareket halindeki araçtan atladı. Kullandığı aracı durduran Emre Kolçak ise üzerinde bulunan tabanca ile ateş ederek eşini yaraladı. Daha sonra araçla olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklaşan Emre Kolçak aynı tabancayla intihar ederek hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Emre Kolçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Merve Kolçak ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Boşanma Aşamasındaki Adam Eşini Vurduktan Sonra İntihar Etti - Son Dakika
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı iş yerinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan, memleketi Denizli'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı törende, genç kıza giymek nasip olmayan duvağı tabutunun üzerine örtüldü.
Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleriyle 500 bin lira dolandıran şüpheliler, Mersin, Adana ve Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde trafik uygulamasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz bir sürücü, polis tarafından darp edildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis hakkında soruşturma başlatıldı. Sürücüye ve babasına para cezası kesildi. Aile, polis memurundan şikayetçi oldu ve idari soruşturma başlatıldı.
Bilecik-Bozüyük karayolunda seyreden bir tırın dorsesinden düşen camlar nedeniyle trafik akışı durdu. Cam kırıkları temizlendikten sonra trafik tekrar normale döndü. Olayda yaralanan olmadı.
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Ataşehir'de trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İki sürücü arasındaki kavga, bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Kavgayı gören yakıt istasyonu görevlileri ve diğer sürücülerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı iş yerinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan, memleketi Denizli'de tabutuna örtülen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı. Olayda hayatını kaybeden iki gencin daha önce beraber çalıştıkları ve Ömür Arslan'ın iş yerini değiştirdikten sonra ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirtildi. Cenaze töreninde duvağı tabutunun üzerine örtülen genç kızın ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Eyüpsultan'da ATV aracı arızası ile uğraşırken Eylem Tok'un oğlunun ehliyetsiz şekilde kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci kuzenin ölümünden 10 gün sonra Silivri TEM'de emniyet şeridinde arızalanan otomobiline bakarken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası kamyon sürücüsü serbest bırakılırken Aci ailesi oğulları için adalet istediğini söyledi.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Bülent Cihantimur, yazılı bir açıklama yaparak oğlunun Türkiye'ye gelip adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Cihantimur, Eylem Tok'un telefonlarını açmadığını öne sürdü ve tüm olanlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.
Çanakkale'nin Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun alabora olması sonucu 7'si çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş ve 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kadın, tartıştığı bir erkek tarafından omuzundan silahla vurularak yaralandı. Şahıs olay yerinden kaçarken, kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 aylık Uraz ile 6 yaşındaki Karya Sandık kardeşlerin hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan ilaç firmasının sahibi H.K.'nin yargılanması tamamlandı. H.K., 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, evin haşerelere karşı ilaçlanmasının ardından meydana gelmişti. H.K., taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sandık ailesinin karara itiraz edeceği belirtildi.
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