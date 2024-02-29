Çorum'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerini Gören Şahıslardan Birisi Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerini Gören Şahıslardan Birisi Yakalandı

Çorum\'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerini Gören Şahıslardan Birisi Yakalandı

Çorum'da kimliği belirsiz 2 şahıs, çarşı ve mahalle bekçilerini gördükten sonra kaçmaya başladı. Bekçiler tarafından kovalanan şahıslardan birisi Maliye 1. Sokak'ta yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada 23 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

29.02.2024 09:04  Güncelleme: 09:07
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Çorum'da çarşı ve mahalle bekçilerini gördükten sonra kaçmaya çalışan 2 şahıstan biri yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramam 23 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 şahıs, Kadeş Meydanı civarında devriye atan çarşı ve mahalle bekçilerini gördükten sonra kaçmaya başladı. Bekçiler tarafından kovalayan şahıslardan birisi Maliye 1. Sokak'ta yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 23 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerini Gören Şahıslardan Birisi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerini Gören Şahıslardan Birisi Yakalandı - Son Dakika
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