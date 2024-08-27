Çorum\'da cip bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Sungurlu- Boğazkale yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Tahsin D. yönetimindeki 61 TD 774 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM