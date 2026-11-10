Çorum\'da kırmızı ışıkta geçen otomobil halk otobüsüne çarptı, 10 kişi yaralandı

Çorum'da sürücüsünün ambulansa yol vermek için kırmızı ışıktan geçtiği otomobil ile halk otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, idaresindeki 19 SL 928 plakalı sürücü otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen O.K., arkadan gelen ambulansın yol istemesi üzerine kavşağa giriş yaptı. Bu sırada kavşaktan geçen olan Ö.Ç.A. yönetimindeki 19 AEL 526 plakalı halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada otomobilin sürücüsü O.K. ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi ve 25 yolcusu bulunan halk otobüsündeki 7 kişi yaralandı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.