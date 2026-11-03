Çorum'da motosiklet ile moped çarpıştı, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Çorum'da motosiklet ile moped çarpıştı, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Çorum\'da motosiklet ile moped çarpıştı, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Çorum\'da motosiklet ile moped çarpıştı, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Çorum'da İnönü Caddesi'nde motosiklet ile üç tekerlekli moped çarpıştı, sürücüler ve motosikletteki yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da motosiklet ile üç elektrikli mopedin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K. yönetimindeki 19 AHC 711 plakalı motosiklet ile E.Ö. idaresindeki 19 AHK 724 plakalı üç tekerlekli moped çarpıştı. Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan B.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Hitit ÜniversitesiMotosiklet3. SayfaGüncelMopedÇorumSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da motosiklet ile moped çarpıştı, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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