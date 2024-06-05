Çorum'da Okul Müdürü ve Görevliye Saldırı: Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Çorum'da Okul Müdürü ve Görevliye Saldırı: Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Çorum'da Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, okul müdürü ve görevli, öğrencinin bayılması üzerine yardım çağrısı yaparken saldırıya uğradı. Saldırganlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Okul müdürü ve görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

05.06.2024 20:53
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Çorum'da yabancı uyruklu 2 şahıs, okul müdürü ve görevliyi darp etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul müdürü Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, okul koridorunda bayılan S.D.S. adlı öğrenci için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Okul müdürü, çocuğun ailesini de arayarak durumu bildirdi. Okula gelen ve öğrencinin ambulansla hastaneye gönderilmesine tepki gösteren öğrenci velisi, yanında bulunan erkek şahısla birlikte okul müdürü ile görevli Mehmet Öztürk'ü darp etti. Okul müdürü Ömer Atılgan ile okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencileri için çağırdıkları ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ayakta tedavi edilen okul müdürü Ömer Atılgan ile okul görevlisi Mehmet Öztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu, konunun Valilik tarafından titizlikle takip edildiği belirtildi.

Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların okul müdürü ve görevliyi darp ettiği görülüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum, Güvenlik, Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Okul Müdürü ve Görevliye Saldırı: Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika

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