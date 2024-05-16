Çorum'da sokak ortasında silahlı çatışma - Son Dakika
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Çorum'da sokak ortasında silahlı çatışma

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Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde, Osmancık Caddesi üzerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerleri ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan çatışma anı, polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalarla birlikte inceleniyor.

16.05.2024 17:58  Güncelleme: 23:11
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Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışma, çevrede bulunanları tedirgin ederken yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çatışma sırasında bölgedeki iş yerleri ve araçlar zarar görürken sokak ortasındaki çatışmanın kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

İŞ YERLERİ VE ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Silah seslerini duyulması üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken kurşunların isabet ettiği iş yerleri ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Çorum'da sokak ortasında silahlı çatışma

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Çatışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri silahlı çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum\'da sokak ortasında silahlı çatışma
Kaynak: İHA

Osmancık, Çorum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da sokak ortasında silahlı çatışma - Son Dakika

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