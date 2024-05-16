Çorum\'da sokak ortasında silahlı çatışma

3.Sayfa

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışma, çevrede bulunanları tedirgin ederken yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çatışma sırasında bölgedeki iş yerleri ve araçlar zarar görürken sokak ortasındaki çatışmanın kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

İŞ YERLERİ VE ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Silah seslerini duyulması üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken kurşunların isabet ettiği iş yerleri ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Çatışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri silahlı çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.