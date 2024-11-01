Çorum\'da Şok Uygulama: 6 Kişi Yakalandı

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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalarda, 7 bin 141 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 5 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 17 adet silah, bin 294 adet fişek, 8 adet şarjör, 14 adet sentetik ecza, 2,69 gram metamfetamin, 30 kilogram kaçak tütün ve 2 bin adet makaron sigara ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 93 umuma açık mekan, 26 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 24 çay ocağı, 14 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 3 bin 167 araçtan 18 araca 269 bin 401 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM