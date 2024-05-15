Çorum'da Şok Uygulamada 9 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da Şok Uygulamada 9 Kişi Yakalandı

Çorum\'da Şok Uygulamada 9 Kişi Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda arama kararı bulunan 9 kişi yakalandı. Uygulamalar sonucunda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca, kurallara uymayan araç sürücülerine toplamda 165 bin 908 TL idari para cezası uygulandı.

15.05.2024 17:43
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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan şok uygulamalarda 2 bin 645 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Uygulamalar sırasında haklarında arama kararı bulunan 9 şahıs yakalanırken, 7'si tabanca, 6'sı tüfek, 4'ü kuru sıkı tabanca, 8 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 25 adet silah, 11 adet şarjör, 208 adet fişek, 55 adet sentetik ecza maddesi, 3,89 gram metamfetamin maddesi, 0,91 gram esrar maddesi, 109,92 gram PC olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 5 gram afyon sakızı, 7,31 gram tütün olarak tabir edilen narkotik madde ile 80 bin adet bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi. 26 kahvehane ve kıraathane, 14 kafe, 26 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 9 otopark, 754 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 6 araç sürücüsüne toplam 165 bin 908 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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