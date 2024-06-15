Çorum'da Şok Uygulamada Aranan 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da Şok Uygulamada Aranan 5 Kişi Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı. Yapılan uygulamalar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 5 kesici ve delici alet ile birlikte toplamda 17 adet silah, 151 adet fişek, 9 adet şarjör, 28 adet sentetik ecza, 3.95 gram esrar ve 2.93 gram narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca, denetimlerde 52 umuma açık mekan, 21 kahvehane/kıraathane, 16 kafe, 21 çay ocağı, 8 oyun salonu ve 10 otopark kontrol edildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise 78 araca 439 bin 84 TL idari para cezası uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.

15.06.2024 17:16
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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 7-14 Haziran tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 630 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 5 şahıs yakalanırken, 6 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 5 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 17 adet silah, 151 adet fişek, 9 adet şarjör, 28 adet sentetik ecza, 3.95 gram esrar ile 2,93 gram narkotik madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 52 umuma açık mekan, 21 kahvehane/kıraathane, 16 kafe, 21 çay ocağı, 8 oyun salonu ve 10 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 318 araçtan 78 araca 439 bin 84 TL idari para cezası uygulandı. Teknik noksanları bulunan 4 araç ise trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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