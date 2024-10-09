Çorum\'da Uyuşturucu ve Bıçak Ele Geçirildi

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Çorum'un Alaca ilçesinde şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilden uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve TEM Büro ekiplerince yapılan çalışma çerçevesinde H.Ö yönetimindeki araç, şüphe üzerine durduruldu. Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada 12 adet uyuşturucu hap ve 1 adet 'sallama' diye tabir edilen kama bıçak ele geçirildi. Araç sürücüsü ve yanında bulunan B.Ö. ve R.Ş. ekipler tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerden B.Ö'nün hakkında kesinleşmiş 1 yıl 1 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇORUM