Çorum'da Zihinsel Engelli Genç Kız Binanın 5. Katından Düşerek Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Zihinsel Engelli Genç Kız Binanın 5. Katından Düşerek Ağır Yaralandı

Çorum\'da Zihinsel Engelli Genç Kız Binanın 5. Katından Düşerek Ağır Yaralandı

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde bulunan bir binanın 5. katından düşen zihinsel engelli genç kız ağır yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

12.02.2024 18:53
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Çorum'da bir binanın 5. katından düşen zihinsel engelli genç kız ağır yaralandı.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 13. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.N.Ç. (29) 5. kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşerek yaralandı. Genç kızın düştüğünü gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen E.N.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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