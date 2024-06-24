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Çorum İl Jandarma Komutanlığı'ndan suçları aydınlatmada büyük başarı

ÇORUM - Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 8 ayda müdahale edilen 4 bin 630 olayın yüzde 98'i aydınlatıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden şüphelilere yönelik operasyon ve denetimlere hız kesmeden kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede 1 Eylül 2023-31 Mayıs tarihleri arasında 16 terör, bin 768 asayiş, 168 kabahat, bin 784 takibi gereken, 367 cezaevi, 213 trafik Kazası, 60 göçmen kaçakçılığı, 84 siber suçları, 1 organize suç olayı, 169 kaçakçılık olmak üzere toplam 4 bin 630 olayla ilgili işlem yapıldı Kırsal kesimde emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla görevini etkin bir şekilde yürüten jandarma ekipleri, olayların aydınlatılmasında büyük bir başarıya imza attı. Jandarma bölgesinde meydana gelen 4 bin 630 olayın 4 bin 539'unu çözerek yüzde 98'lik başarı oranına ulaştı. Suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması yönelik 42 bin 470 devriye ve 37 "huzur ve güven" uygulamasında 1 milyon 205 bin 149 şahıs ve 282 bin 934 araç sorgusu yapıldı. Yapılan uygulamalarda 9 terör, 83 kaçakçılık, 653 asayiş ve bin 224 diğer suçlardan aranan bin 969 şahıs ve 59 araç yakalandı.

Kaçakçılara göz açtırmayan jandarma tarihe sahip çıkıyor

Kaçakçılara ve ve zehir tacirlerine göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihe de sahip çıkıyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 120 adet tabanca, 40 adet kurusıkı tabanca, 147 adet av tüfeği, bin 343 adet tabanca fişeği, 251 adet tüfek mühimmatı, 72 adet tabanca tabanca şarjörü ele geçirildi. Zehir tacirlerine karşı da sahada etkin bir mücadele yürüten jandarma ekipleri, 403 gram bonzai, bin 317 gram kubar esrar, 732 gram metamfetamin, 23 kök kenevir, 375 bin 600 kök haşhaş bitkisi, 10 gram kokain, 7 adet extacy, 1 gram afyon sakızı, 76 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, bin 533 adet sentetik ecza, 7 adet hassas terazi, 57 gram kenevir tohumu, 3 bin 635 litre fermente içki, 51 litre rakı, 98 şişe kaçak/sahte bandrollü viski, 4 adet damıtma sistemi, 72 bin 300 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 294 bin 890 adet boş makaron, 149 kilo kıyılmış tütün, 5 adet elektronik sigara sarma makinası, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonel faaliyetlerde ise 62 adet Roma dönemine ait sikke, 1 adet Hitit dönemine ait el yazısı kil tablet, 10 adet tarihi eser niteliğinde obje, 11 adet dedektör, 124 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne dev operasyon

İl Jandarma Komutanlığı, Çorum merkezli 6 ilde düzenlediği ve 'Mahzen-50' adı verilen yasa dışı bahis operasyonuyla internet üzerinden örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan bir suç örgütünü çökertti. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen dev operasyonda örgüt liderleri de dahil 29 şüpheli gözaltına alındı. "Mahzen-50" operasyonunda yapılan aramalarda 29 adet cep telefonu, 29 adet sim kart, 3 adet laptop, 3 adet hard disk, 33 adet banka ve hesap kartı, 4 adet not defteri, 2 adet bilgisayar kasası, 3 adet post cihazı, 2 adet internet sağlayıcı modem, 4 adet fotoğraf makinası, 2 adet hesap cüzdanı, 289 adet gram altın, 5 adet altın bilezik, 29 adet çeyrek altın, 1 adet altın kolye, 1 adet altın yüzük 1 adet çeyrek altından yapılma kolye, 3 bin 930 Amerikan Doları, 5 bin 600 Türk Lirası, 10 euro ve 8 kök kenevir ile operasyonda 10 adet çeşitli markalarda araç, 5 adet daire, 22 adet tarla, 2 adet arsa, 22 adet bahçe ve toplam hacmi 1 milyar 292 milyon 611 bin 295 TL olan şüphelilere ait 597 banka hesabına el konuldu.

Sanal alemde de suçlulara geçit yok

İl Jandarma Komutanlığı, kırsalın yanı sıra sanal alemde de suçlulara göz açtırmıyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 olaya ait 61 dijital materyal incelenirken, internet üzerinde yapılan sanal devriye faaliyetinde suç teşkil edebileceği değerlendirilen toplam 96 Açık Kaynak Araştırma Raporu tanzim edilerek kolluk birimlerine gönderildi. "Siber Suç Farkındalık-Siber Zorbalık Bilinçlendirme" faaliyetleri kapsamında sorumluluk alanındaki eğitim kurumlarındaki bin 504 öğrenci ve 36 öğretmene "Dijital Bağımlılık, Siber Suç ve Siber Zorbalık, Güvenlik İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya Kullanımı" eğitimi verildi.

Çorum Valiliği bünyesinde düzenlenen "Muhtarların Kamu Hizmetlerini Etkin ve Verimli Kullanması" eğitimi çerçevesinde de 664 muhtar "güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı, oltama, sosyal medya kullanımı" konularında bilgilendirildi. Yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 255, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 42 siteye erişimin engellenmesi sağlandı. Oltalama tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin etme tekniği olaylarında tespit edilen 113 "URL adresi", Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişime kapatıldı.

Trafik Jandarması tarafından 445 bin 752 araç ve sürücü kontrol edilirken, 8 bin 190 sürücüye 17 milyon 863 bin 479 TL para cezası uygulandı. Ayrıca bin 756 araç trafikten men edildi. Okul Servis araçlarına yönelik denetimlerde 2 bin 807 servis aracı kontrol edilirken 51 araca cezai işlem uygulanırken, 18 okul servis aracı eksiklerinden dolayı trafikten men edildi.

Öte yandan, jandarma sorumluluk bölgesinde 376 düzensiz göçmen yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde de İl Jandarma Komutanlığı'nca okulların giriş ve çıkış saatlerinde okul önü ve çevresinde bulunan market ve bakkallarda alkol ve açık sigara satış denetimleri ile okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli kişilere yönelik gerekli denetimler de hız kesmeden devam etti. İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde 334 anneye bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi. Jandarma sorumluluk alanında kadın ve çocuklara karşı şiddetin önlenmesi amacıyla 92 şahıs hakkında tedbir kararı alınırken, 3 bin 127 kadın, çocuk, vatandaş ve personele bu konuda eğitim verildi. Jandarma tarafından 600 Kadına KADES hakkında bilgilendirme yapılarak KADES programını telefonlarına yüklemeleri sağlandı.

Çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetleri çerçevesinde ise jandarma ekipleri 197 olaya müdahale ederek, 207 şahıs hakkında adli ve idari işlem uyguladı. Ekipler müdahale ettikleri olaylarda 9 adet av tüfeği, 2 adet şişme bot, 30 bin 584 metre misina ağ, bin metre kerevit ağı, 5 adet serpme ağ, 37 adet "tırıvırı" oltaya el koyarken, 2 bin 790 kilo muhtelif cinste balık, 250 kilo kerevit ile 3 adet su kaplumbağası doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Çevre, doğa ve hayvanların korunması ile ilgili 949 vatandaşa ve 18 okulda toplam bin 536 öğrenciye bilgilendirme ve bilinçlendirme yapıldı. Ayrıca 112 Acil Çağrı merkezine gelen 11 bin 264 ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri bin 378 ihbara adli işlem uyguladı.

(MMY-BÖ-MK-Y)