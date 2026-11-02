Çorum Ortaköy\'de yangında ev kullanılamaz hale geldi, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Ortaköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Ortaköy ilçesine bağlı Asar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.