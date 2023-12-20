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Çorum polisi şok denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çorum polisi şok denetim gerçekleştirdi

Çorum polisi, suç ve suçlularla mücadele kapsamında il merkezinde şok denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 2 bin 441 kişi sorgulanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 10 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Çorum polisi şok denetim gerçekleştirdi
20.12.2023 - 18:03,
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Çorum polisi, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde il merkezinde "şok" denetim gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen şok denetimlerde polis ekipleri kafeler, araçlar ve caddelerde denetim gerçekleştirdi. 13-20 Aralık tarihleri arasında yapılan şok uygulamasında 2 bin 441 kişi sorgulanırken 13 tabanca, 5 av tüfeği, 4 adet kesici ve delici alet, 65 adet fişek, 219 adet sentetik ecza maddesi ile 20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ise 511 araç kontrol edilirken 10 araç sürücüsüne 118 bin 156 TL idari para cezası uygulandı - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Çorum, Güvenlik, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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