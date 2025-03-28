Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında bin 500 balya küle döndü - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında bin 500 balya küle döndü

Çorum'un Alaca ilçesinde bir bahçede çıkan yangında 1500 adet balya ve bir depo hasar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

28.03.2025 18:43
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Alevlere teslim olan bin 500 adet balya küle döndü

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında bin 500 adet balya ve depoda hasar oluştu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Alaca ilçesi Cengizhan Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Doğuz isimli vatandaşa ait bahçedeki balyalarda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bahçedeki depo ve depo içerisindeki balyalara da sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, bin 500 adet saman, yolca ve fi balyası küle döndü. Depoda ise maddi hasar meydana geldi.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında bin 500 balya küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangında bin 500 balya küle döndü - Son Dakika
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