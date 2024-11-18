Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Çukurca kara yolu üzerindeki Köprülü köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 HR 630 plakalı minibüs, yağışlı havadan dolayı yolun kaygan olması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 11 yaralı, Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Çukurca’da Minibüs Takla Attı: 11 Yaralı - Son Dakika
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