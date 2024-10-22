Cuma Namazında 7 Milyon TL Hırsızlık - Son Dakika
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Cuma Namazında 7 Milyon TL Hırsızlık

Adana'da iki işçi, Cuma Namazını fırsat bilerek 1 yılda 7 milyon TL değerinde kumaş çaldı.

22.10.2024 00:45
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Cuma namazını fırsat bilip 7 milyon TL vurgun yaptılar

ADANA - Adana'da tekstil atölyesinde çalışan 2 işçi, 1 yıl boyunca Cuma Namazını fırsat bilerek çalıştığı işyerinden 7 milyon TL değerinde kumaş çaldığı öne sürülerek tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil atölyesinde çalışan Mustafa N. ile Suriye uyruklu Ahmet El-Hüseyin 1 yıl boyunca gizlice7 milyon lira değerindeki 500 top kumaşı çaldı Ürünlerinin eksildiğini fark eden Selim K., çalışanlarından şüphelenince durumu polise bildirdi.

Hırsızlı ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarının incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde güvenlik kamerasının Cuma günleri 12.00-13.00 saatlerinde çalışmadığını belirledi. Bunun üzerine polis, olayda kullanılan kamyonetin izine ulaştı.

"Cuma namazını fırsat bilip hırsızlık yaptılar"

Polis ulaştığı kamyonetten hırsızlığı Mustafa N. ve Ahmet El-Hüseyin'in yaptığını belirledi. Şüpheliler işyerindeki diğer çalışanlar Cuma Namazına gidince bunu fırsata çevirdi. İşyerinin kamerasını kapatan şüpheliler, diğer çalışanlar Cuma Namazındayken kumaş toplarını 1 yıl boyunca çaldı.

Emniyette ifadesi alınan Mustafa N., "Patron ve işçilerin namaza gittiği saatlerde hırsızlığı yaptık. Borcum olduğu için çalıp, değerinin altına satıyorduk" dediği öne sürüldü. Mustafa N., Suriye uyruklu Ahmed El-Hüseyin'in sadece kamyoneti ve alıcıyı ayarladığını belirtti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cuma Namazında 7 Milyon TL Hırsızlık - Son Dakika

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