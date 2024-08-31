Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı - Son Dakika
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Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı

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Kurtuluş Savaşı'nın 102. yıl dönümünde Diyanet'in 30 Ağustos hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçmemesi tartışmalara sebep oldu. Gaziantep'te bir vatandaşın Atatürk için Fatiha okunmasını istemesi üzerine camide gerginlik yaşandı.

31.08.2024 09:40
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30 Ağustos 1922, Türk ordusunun Yunan işgaline karşı başlattığı Büyük Taarruz'un kesin zaferle sonuçlandığı tarih olarak bilinir. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Dumlupınar Meydan Muharebesi ile zaferle taçlandı.

DİYANET'İN HAMLESİ TOPLUMU GERDİ

Kurtuluş Savaşı'nın son aşamasını temsil eden ve Türkiye'nin bağımsızlığını kazanmasında kritik bir dönüm noktası olan bu tarihi zaferin 102. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ancak bu yıl da Diyanet'in 30 Ağustos hutbesinde bu zaferin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün adını geçirmemesi bir süredir gündemi meşgul eden tartışmanın fitilini yeniden ateşledi. Öyle ki bu tartışmalar camilerin içlerine kadar taştı.

CAMİDE "FATİHA" GERGİNLİĞİ

Bunun son örneğini Gaziantep'te gördük. Cuma hutbesi sırasında bir vatandaş, imama müdahale edip Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna Fatiha okunmasını istedi. Bu talep üzerine camide kısa süreli gerginlik oldu. O esnada Atatürk için Fatiha okunmasını isteyen vatandaşa tepki gösteren başka bir kişi, "Kafirin ruhuna Fatiha okunmaz" diyerek skandal bir ifadeye imza attı. O anlara ilişkin görüntüler başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

Diyanet\'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı

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Son Dakika 3.Sayfa Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Adem Uçuk: Anıtkabire bir cami kurup, 24 saat kuran okunsun. Madem çok isteniyor. 72 44 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: bunun suçlusu belli böyle olmamalı bence bu ülkede Atatürk sayesinde rahat yaşıyoruz 54 49 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya: Eko çekti pimi saldı milletin ortasına 37 32 Yanıtla
  • mürsel sarıteke: Adından niye bu kadar korkuyorlar. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 35 33 Yanıtla
  • Mucahit Demir: Her padişah, komutan neyse . Zamanında iyisiyle kötüsüyle bu ülkeyi yönettiler ve bu günlere kadar gelmemize vesile oldular . Malesef ki bazı sebeplerden ötürü halkımız kutuplaştırılmış. Düşmana gerek yok bence , en büyük düşmanlar bizleriz galiba 52 8 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: Adamın biri attan düştü gazi oldu nerdeyse fatiha okunacak bu ülkenin gerçek kahramanları es geçiliyor kime bu yaranmak mücadelesi:) 49 8 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Cocuk oyuncağına döndü bu iş 21 5 Yanıtla
  • DİPLOMALI BEKÇİ: Atatürk'ün camide adı geçsin istemezdi. 13 3 Yanıtla
  • ziyarteçi: Bir ömür devam edecek, şeriati ve laik kesim hep bu anlaşmazlıklar olacak 5 1 Yanıtla
  • YUSUF CANER: kardeşim bıktım artık bu muhabbetten. Atatürk kendisi camiyi ezanı kaldırmış. şimdi ona camide dua edilsin isteniyor 2 1 Yanıtla
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