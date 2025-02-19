Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs Suriye'de yakalandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs Suriye'de yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret eden şahıs Suriye\'de yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden 49 yaşındaki T.G., Küçükçekmece'den kaçtığı Suriye'de yakalanarak gözaltına alındı.

19.02.2025 13:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden T.G.'nin Suriye'de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

BAŞSAVCILIK YAKALAMA KARARI ÇIKARTTI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Küçükçekmece'de ikamet eden şahsın Suriye'ye gittiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında İstanbul Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkartılmış, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımızın Çalışması, EGM Güvenlik Daire Başkanlığı ve Hatay İstihbarat Şube müdürlükleri desteği ile Suriye'de yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

97 HESAPLA İLGİLİ ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yerlikaya, Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nca söz konusu içeriği paylaşan 97 hesapla ilgili adli süreç başlatıldığını ve bu hesapların tamamının mahkeme kararıyla erişime kapatıldığını da bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs Suriye'de yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • Yelloz Kız:
    eleştiriye tahammülunuz kalmadiysa herkes suçlu gözünüzde 201 212 Yanıtla
  • Tc ady:
    Adam bir utanır ya benim halkım beni niye bukadar çok eleştiriyor diye Bi düşünür 167 179 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    o makam değerli bir makamdır hakaret edemezsin eleştiri yapılır 143 114 Yanıtla
  • Sk 06:
    hakaret ettirme kendine millet söyleniyor zaten 96 112 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Söz konusu hakaret olduğu zaman nasıl da bu kadar kurum harekete geçip adamı enseliyorlar hayret verici. Hakaret yiyince yakalamak için bu kadar motive olmaları inanılmaz. Vay anasını be. 117 40 Yanıtla
  • Can dostum:
    Reise Saygı Gösterin 55 97 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    yakında alkışlamayanida içeri alırlar 98 52 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    22 senedir birşey denilmeyeceğini öğrenemediysen hak etmişsin göz altına alınmayı 45 68 Yanıtla
  • Osman Koca:
    eleştiri yapıcı olduğu sürece ve eleştirilen dikkate aldığı sürece sorun diil bana göre.. .hakaret tabiki kabul edilemez..bu ab ülkelerindede böyle 3 ay dan 5 yıla kadar hapis crzası var oralarda 51 30 Yanıtla
  • Mecit Yıldız:
    kimse kimseye hakaret edemez ben normal vatandaş olarak öyle hakarete uğrasam mahkemeye gitmem hak ettığı cezayı ben keserim ölümüne olsada 16 31 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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