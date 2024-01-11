 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanık, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın savunmasında özür dilemesi ve tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası
11.01.2024 - 17:14,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanık ilk celsede 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savunmasında, "Olay nedeniyle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere mağdurlardan özür diliyorum" diyen sanığın tutuklulukta geçirdiği süre de dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı iddia edilen Fatih Emre H.'nin (25) hakim karşısına çıktığı dava ilk celsede karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fatih Emre H. ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Eyüp A. ile avukatı da katılırken, mahkemeye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı avukatları da katıldı. Ayrıca mağdur Ferhat A. ile avukatları ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"Olay nedeniyle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere mağdurlardan özür diliyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Fatih Emre A. kimlik tespitinde sabıkalı ve işsiz olduğunu belirtti. Sanık savunmasında, "Temin etmiş olduğum dijital programlar aracılığıyla kendi sesimi Cumhurbaşkanımızın sesine dönüştürerek mağdurları aradım. Kendimi özel kalem müdürü, danışman gibi tanıttım. Daha sonra Cumhurbaşkanımızmış gibi mağdurlarla sanki Cumhurbaşkanımızı konuşturuyormuş gibi yaparak yurt dışında bazı operasyonlar yapılacağını, bunlar için maddi destek gerektiğini söyledim. Elde ettiğim maddi menfaat yoktur, banka hesap hareketlerime bakıldığında para almadığım görülecektir. Yaklaşık 5 aydır tutukluyum, olay nedeniyle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere mağdurlardan özür diliyorum. Daha önce Tıp Fakültesi öğrencisiydim, eğitimime devam edebilmek için tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Konuşma bitince 'ne demek Cumhurbaşkanım, ben Taha kardeşimize arsayı bedava veririm' dedim ve telefonu kapattım"

Müştekilerden Ferhat A. ise beyanında, "Olay tarihinde cep telefonum çaldı, sanık beni arayarak 'sizi Cumhurbaşkanımız ile görüştüreceğim' dedi. Esasen buna inanmadım, o sırada Cumhurbaşkanı'nın sesini duydum. Konuşması 20 saniye sürdü, olaydan önce ailemizin arsasının satış işlemleriyle ben ilgileniyordum. Satış için ilana koymuştum. Cumhurbaşkanımız sözde bana 'arsayla ilgili Taha kardeşimize yardımcı olmanızı istiyorum' dedi. Yazılımcı olduğum için konuşmanın 2.saniyesinde anladım, herhangi bir soru sorma gereği duymadım. Konuşma bitince 'ne demek Cumhurbaşkanım, ben Taha kardeşimize arsayı bedava veririm' dedim ve telefonu kapattım. Sanık, olayın kandırmaca olduğunu anladığımı fark etmiş olacak ki beni bir daha aramadı" diye konuştu.

Daha sonra son sözü sorulan sanık beraatını talep etti.

1 yıl 8 ay hapis cezası alarak tahliye edildi

Davayı ilk duruşmada karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Fatih Emre H.'yi 2 müştekiye karşı 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 10 ay olmak üzere toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Fatih Emre H.'nin 2 müştekiye karşı 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına hükmeden heyet, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Emre, Mahkeme, Dolandırıcılık, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56
Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:36:01. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement