Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapan sanığa hapis cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanık ilk celsede 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savunmasında, "Olay nedeniyle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere mağdurlardan özür diliyorum" diyen sanığın tutuklulukta geçirdiği süre de dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığı iddia edilen Fatih Emre H.'nin (25) hakim karşısına çıktığı dava ilk celsede karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fatih Emre H. ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Eyüp A. ile avukatı da katılırken, mahkemeye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı avukatları da katıldı. Ayrıca mağdur Ferhat A. ile avukatları ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"Olay nedeniyle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere mağdurlardan özür diliyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Fatih Emre A. kimlik tespitinde sabıkalı ve işsiz olduğunu belirtti. Sanık savunmasında, "Temin etmiş olduğum dijital programlar aracılığıyla kendi sesimi Cumhurbaşkanımızın sesine dönüştürerek mağdurları aradım. Kendimi özel kalem müdürü, danışman gibi tanıttım. Daha sonra Cumhurbaşkanımızmış gibi mağdurlarla sanki Cumhurbaşkanımızı konuşturuyormuş gibi yaparak yurt dışında bazı operasyonlar yapılacağını, bunlar için maddi destek gerektiğini söyledim. Elde ettiğim maddi menfaat yoktur, banka hesap hareketlerime bakıldığında para almadığım görülecektir. Yaklaşık 5 aydır tutukluyum, olay nedeniyle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere mağdurlardan özür diliyorum. Daha önce Tıp Fakültesi öğrencisiydim, eğitimime devam edebilmek için tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Konuşma bitince 'ne demek Cumhurbaşkanım, ben Taha kardeşimize arsayı bedava veririm' dedim ve telefonu kapattım"

Müştekilerden Ferhat A. ise beyanında, "Olay tarihinde cep telefonum çaldı, sanık beni arayarak 'sizi Cumhurbaşkanımız ile görüştüreceğim' dedi. Esasen buna inanmadım, o sırada Cumhurbaşkanı'nın sesini duydum. Konuşması 20 saniye sürdü, olaydan önce ailemizin arsasının satış işlemleriyle ben ilgileniyordum. Satış için ilana koymuştum. Cumhurbaşkanımız sözde bana 'arsayla ilgili Taha kardeşimize yardımcı olmanızı istiyorum' dedi. Yazılımcı olduğum için konuşmanın 2.saniyesinde anladım, herhangi bir soru sorma gereği duymadım. Konuşma bitince 'ne demek Cumhurbaşkanım, ben Taha kardeşimize arsayı bedava veririm' dedim ve telefonu kapattım. Sanık, olayın kandırmaca olduğunu anladığımı fark etmiş olacak ki beni bir daha aramadı" diye konuştu.

Daha sonra son sözü sorulan sanık beraatını talep etti.

1 yıl 8 ay hapis cezası alarak tahliye edildi

Davayı ilk duruşmada karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Fatih Emre H.'yi 2 müştekiye karşı 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 10 ay olmak üzere toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Fatih Emre H.'nin 2 müştekiye karşı 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına hükmeden heyet, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL