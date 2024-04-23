Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç\'ın cenaze törenine katıldı

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İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Eski İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı.

CÜBBELİ AHMET HOCA DA CENAZE TÖRENİNDE

Öte yandan kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan ve son olarak rabıta tartışmasıyla İsmailağa Cemaati ile ilişiği kesilen Ahmet Mahmut Ünlü de cenaze merasimine katıldı.