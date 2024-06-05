Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması kapsamında tutuklanan Levent Arkan'ın ifadesi ortaya çıktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret soruşturması kapsamında tutuklanan Bodrum Tanıtma Vakfı'nın eski koordinatörü Levent Arkan'ın ifadesi ortaya çıktı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini iddia eden Arkan, "Bu ses kaydı bana ait değildir. Bunun benzerini İsmail Küçükkayaya'da yaptılar. Ahmet Aras'ın danışmanlığını yapmaya başladığımda aleyhimde haber yaptılar" dedi.

Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde, Bodrum Tanıtma Vakfı'nda reklam koordinatörü olarak görev yapan Levent Arkan'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı. Bazı sitelerde yayınlanan ses kaydı sonrası yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlaması ile Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen Arkan, savcılıkta ifade verdi. Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilen Arkan, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporundan sonra tutuklandı

Ses kayıtları ile ilgili bilirkişi incelemenin tamamlanmasının ardından Levent Arkan 31 Mayıs'ta yeniden gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Arkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesi ortaya çıktı

Yaklaşık 6 gündür cezaevinde bulunan Arkan'ın ifadesinde Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini ve ses kayıtlarının sahte olduğunu iddia eden Arkan, "Gelen raporda tarafıma ait bir ses kaydına dair bir ibare yoktur. Ben her ne kadar ilk savunmalarımda bunların deepfake olduğunu söylememişsem de konuya hakim olamamam nedeniyle sadece ses kaydının bana ait olmadığını söylemiştim ancak konuya hakim olunca bunun oluşturulan ses kayıtlarının olabileceğini öğrenerek savunmamı yaptım. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanlığı görevim halen devam etmektedir. Genel olarak Muğla ve Bodrum'da bulunmaktayım. Gerekirse imza yükümlülüğü tedbiri de hakkımda uygulanabilir bir an için bile kaçmayı düşünmedim. Bu kayıtlar yasal delil değildir. Ne kaydeden bellidir ne de orijinal kayıtlar ortada yoktur. Ne de yeri ve zamanı bellidir. Baştan sona yalan haberdir. Ben böyle bir şey söylemedim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Arkan'ın tutukluluk kararına itiraz edilip tutukluluk halinin kaldırılmasının talep edildiği ve mahkeme tarafından bu kararın ret edildiği belirtildi. - MUĞLA