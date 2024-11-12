Cunda Adası\'nda Kokain Operasyonu

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası'nda kokain satıcıları polisten kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir süredir takibe aldıkları iki şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 parça halinde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira civarında olan 147 gram kokain maddesi ve 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 ayrı suçtan aranması bulunan B.Ö. (27) ile R.M. (28) yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR