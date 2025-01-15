D-100'de Tehlikeli Scooter Yolculuğu

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D-100'de tehlikeli yolculuk

80 kilometre hızla gitti, scootera yetişemedi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D100'de scooter ile yapılan tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Görüntüyü çeken kişi 80 kilometre hızla gitmesine rağmen, scootera yetişemedi.

D100 Çayırova-Gebze arasında çekilen görüntülerde bir vatandaşın, scooter ile kasksız ve korunmasız yolculuk yaptığı görülüyor.

Görüntüleri çeken bir başka sürücü 80 kilometre hızla gitmesine rağmen, scootera yetişemiyor.