Danimarka ve Finlandiyalı üniversite öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenledi - Son Dakika
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Danimarka ve Finlandiyalı üniversite öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenledi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Danimarka ve Finlandiya'daki üniversite öğrencileri çadır kurarak Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Kopenhag Üniversitesi'nde öğrenciler çadır kurup pankartlar astı, Helsinki Üniversitesi'nin önünde çadır kampı kuruldu. Göstericiler, İsrail üniversiteleriyle ilişkilerin kesilmesini talep etti.

07.05.2024 15:24
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Danimarka ve Finlandiyalı üniversite öğrencileri kampüslere çadır kurup, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, dünya genelindeki üniversite öğrencileri Filistin'e destek gösterileri düzenliyor. Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nde öğrenciler Sosyal Bilimler Fakültesi yerleşkesinin bahçesine yaklaşık 45 çadır kurup, "İnsan Hakları?" ve "Derhal Ateşkes" yazılı pankartlar astı.

Finlandiya'da da Filistin'e destek grubu tarafından ülkenin en büyük akademik kurumu olan Helsinki Üniversitesi'nin ana kampüsünün önüne çadır kampı kuruldu. Göstericiler, üniversitenin İsrail üniversiteleriyle akademik ilişkilerini kesene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Öğrenciler, üniversitenin tüm öğrenci değişim programı anlaşmalarını ve araştırma iş birliklerini feshetmesini istedi.

İsrail üniversitelerinin Gazze'de yaşanan şiddet olaylarında önemli bir etkisinin olduğuna dikkat çeken göstericiler, Tel Aviv Üniversitesi ve Kudüs İbrani Üniversitesi'nin İsrail Savunma Kuvvetleri ile iş birliği yaparak Gazze'de kullanılan silah teknolojilerinin geliştirilmesinde ve askeri personelin eğitilmesinde rol aldığını ifade etti. - KOPENHAG

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Danimarka ve Finlandiyalı üniversite öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenledi - Son Dakika

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