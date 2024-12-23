Darende\'de Gençlerle Tefekkür Programı

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Malatya'nın Darende ilçesinde, "21 Aralık Yılın En Uzun Gecesinde Tefekkür" temalı program gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen "21 Aralık Yılın En Uzun Gecesinde Tefekkür" temalı program, Zaviye Mahallesi 1. Etap TOKİ Camii'nde, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Program, yatsı namazı ile başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilçe müftülüğünün Türk Tasavvuf Musiki Korosu'nun ilahileriyle devam etti. Din Hizmetleri Uzmanı ve Gençlik Koordinatörü Süleyman Dündar'ın sohbetiyle derinlik kazanan etkinlik, hafız öğrencilerin okuduğu kısa sureler, dua ve hayırseverin ikramlarıyla sona erdi. - MALATYA