Darende'de kan bağışı kampanyasına ilgi yoğun oldu, 60 ünite toplandı

Darende'de kan bağışı kampanyasına ilgi yoğun oldu, 60 ünite toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Darende ilçesinde Türk Kızılayı Malatya Kan Bağışı Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında mobil tırlarla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Hacı Hasan Akyol Çarşı Merkezi'ndeki kampanyada vatandaşların desteğiyle gün boyunca 60 ünite kan bağışı alındı.
Malatya'nın Darende ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında 60 ünite kan bağışı toplandı.
Türk Kızılayı Malatya Kan Bağışı Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Darende ilçe merkezinin farklı noktalarında mobil kan bağışı tırları ve ekipleriyle kampanyalar düzenleniyor.
Hacı Hasan Akyol Çarşı Merkezi'nde gerçekleştirilen son kampanyada vatandaşlar kan bağışında bulunarak çalışmaya destek verdi. Gün boyunca devam eden kampanyada toplam 60 ünite kan bağışı alındı.
Kaynak: İHA
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