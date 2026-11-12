Darende'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Darende'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi

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Darende\'de Milli Ağaçlandırma Günü\'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi
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Malatya'nın Darende ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Belediye Başkanı Alican Bozkurt, dikilen fidanların korunup yaşatılmasının önemine dikkati çekerek daha yeşil bir Darende temennisinde bulundu.

Malatya'nın Darende ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ağaçlandırmanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu belirterek, doğayı korumanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

İklim değişikliği, kuraklık ve doğal kaynakların korunmasının dünyanın ortak meseleleri arasında yer aldığını kaydeden Bozkurt, Darende Belediyesi olarak ilçenin doğal güzelliklerini korumaya ve yeşil dokusunu güçlendirmeye önem verdiklerini söyledi. Dikilen fidanların gelecekte ağaçlara dönüşerek daha yaşanabilir bir çevre oluşturacağını belirten Bozkurt, önemli olanın yalnızca fidan dikmek değil, dikilen fidanları koruyup yaşatmak olduğunu vurguladı.

Bozkurt, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara, Orman Teşkilatına ve katılımcılara teşekkür ederek, daha yeşil bir Darende ve daha yaşanabilir bir gelecek temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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