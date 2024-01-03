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Darende'de Motosiklet Hırsızı Kamera Kaydıyla Yakalandı - Son Dakika
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Darende'de Motosiklet Hırsızı Kamera Kaydıyla Yakalandı

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayında, polis ekipleri 50 saatlik kamera kaydını inceleyerek şüpheliyi yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Darende\'de Motosiklet Hırsızı Kamera Kaydıyla Yakalandı
03.01.2024 - 14:36,
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Malatya'nın Darende ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan şüpheli, polis ekiplerince 50 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. sokakta yaşanan motosiklet hırsızlığı üzerine Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tahkikata başladı. Kısa sürede delil çalışması yapan polis ekipleri, yaklaşık 50 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek motosikletin Y.Y.(17) isimli şahıs tarafından çalındığını tespit etti.

Kısa süre sonra ise şüpheli Darende Çarşısında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirilirken, çalıntı motosiklet ise şüphelinin sakladığı alanda buluntu.

Şüpheli Y.Y., savcının talimat ile gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilirken, çalınan motosikelt ise sahibine teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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