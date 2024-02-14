Kocaeli'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı

Kocaeli\'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

14.02.2024 18:19
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 YZ 527 plakalı Citroen marka otomobil ile 34 VU 8209 plakalı Toyota marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan A.A., B.A., S.A. ve M.Y. isimli vatandaşlar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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