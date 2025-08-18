Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki yelkenli teknede yapılan aramada, 10'u çocuk olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen ve iki göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır. - MUĞLA
Datça Açıklarında 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı
