Dava günü eski eşini böyle vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dava günü eski eşini böyle vurdu

Bursa'da bir adam boşanma davasına girdiği gün ayrı yaşadığı eşini tabancayla ayağından yaraladı. Öfkeli adam eşinin kendisini aldattığını öne sürdü. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yaşarken, zanlı çok geçmeden yakalandı.

12.07.2024 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dava günü eski eşini böyle vurdu

Kovaladığı eski eşini yakalayınca bacağından vurdu

BURSA - Bursa'da bir adam boşanma davasına girdiği gün ayrı yaşadığı eşini tabancayla ayağından yaraladı. Öfkeli adam eşinin kendisini aldattığını öne sürdü. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yaşarken, zanlı çok geçmeden yakalandı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Güven Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşi Saliha S.'den ayrılan Erkan S. (45), bugün boşanma davasına katıldı. Mahkeme heyeti çocukları baba Erkan S.'ye verdi. Bunun üzerine baba Erkan S., eski eşine çocuklarla konuşmasını söyledi. Fakat Saliha S., "Çocuklarımı da seni de görmek istemiyorum" diye cevap verince iki arasında tartışma çıktı.

İş yerine sığındı

Cevaba sinirlenen baba Erkan S., eşinin daha öncede kendisini aldattığını iddia ederek, silaha sarılıp eski eşini kovalamaya başladı. Panik halinde kaçan kadın, sokak üzerindeki bir işyerine sığındı. Öfkeli adam ise işyerinin kapısında eski eşine tek el ateş açarak bacağından yaraladı.

Kameraya yansıdı

Dehşet saçan anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken, öfkeli adamı çevredekiler sakinleştirmek için çabaladı. İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi olay yerinde yakaladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 38 yaşındaki kadın ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Tartışmayı gören mahalle muhtarı, "İkili bir süre önce ayrılmış, bugün davaları varmış. Bugün Bölge Adliyesine gelmişler, buradan birlikte çıkınca arabayla buraya kadar geliyorlar. Burada tartışma çıkıyor. İddiaya göre, mahkeme çocukları babaya veriyor. Kadın da "Çocukları da seni de görmek istemiyorum" diyor. Bu yüzden tartışıyorlar. Eski eşini vuran şahsın, "Beni 30 yaşında evli biriyle aldattın" diye bağırarak, kovaladığını duyduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bursa, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dava günü eski eşini böyle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
18:42 İzmir’de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı İzmir'de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:53 Işığa yakalanmamak için gaza bastı İrem’i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar Işığa yakalanmamak için gaza bastı! İrem'i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 23:04:07. #1.12#
SON DAKİKA: Dava günü eski eşini böyle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement