Davul Çalan Genç Yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akşam saatlerinde davul çalarak çevreye rahatsızlık veren şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde davul çalmak suretiyle gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren İ.Y. (21), polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı. Emniyete götürülen İ.Y.'ye 5326 Sayılı Kanununa Muhalefet suçundan idari yaptırım uygulandığı bildirildi. - KAYSERİ
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