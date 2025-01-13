DEAŞ'a Mali Destek Sağlayan 6 Tutuklandı

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgüte mali destek sağladıkları ve 'infak' adı altında para aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda terör örgütüne fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para aktarıldığını belirlemişti. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan gözaltına alınmıştı. Örgüte mali destek sağladıkları ve 'infak' adı altında para aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 7 şüpheliden Alican K., Eyüp K., Ferhat M., Mahmut S., Ömer A. ve Turan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL