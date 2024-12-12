DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 47 Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilde icra edilen 'Gürz-29' operasyonları çerçevesinde 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-29' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheli yakalandı. Ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA