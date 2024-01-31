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DEAŞ'ın sözde komuta kademesindeydi, yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'ın sözde komuta kademesindeydi, yakalandı

DEAŞ\'ın sözde komuta kademesindeydi, yakalandı

Kastamonu'da DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen 21 kişinin yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tutuklanan şahsın örgütün sözde komuta kademesinde yer aldığı öğrenildi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, örgüt adına yurtdışında faaliyetlerde bulundukları belirlenen 21 şahsın Türkiye'ye giriş yaptığı ve Kastamonu'ya yerleştiği tespit edildi. 17 sanığa hapis cezası verilirken, firari bir sanığın yakalanması için çalışmalar sürdürüldü ve şahıs Kırşehir'de yakalandı.

31.01.2024 13:27
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Kastamonu'da, DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen 21 kişinin yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tutuklanan şahsın örgütün sözde komuta kademesinde yer aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2020 yılında DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, örgüt adına yurtdışında faaliyetlerde bulundukları belirlenen 21 şahsın, yasadışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve Kastamonu'ya yerleştiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, aralarında örgütteki komuta kademesinde yer aldığı belirlenen şahısların da olduğu belirlenen 21 şahıs hakkında, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı. Geçen hafta davanın karar duruşmasında 17 sanığa 2 yıl 3 ay 15 gün ila 10 yıl 6 ay arasında hapis cezası verdi. Firari bir sanığın yakalanmaması sebebiyle hakkındaki yakalama kararının devamına karar verilirken, 3 sanık da beraat etti.

DEAŞ'ın sözde komuta kademesindeydi, yakalandı

Davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve duruşmaya katılmadığı için tutuklamaya yönelik hakkında arama kararı çıkartılan Q.F.M.H.'nin yakalanması için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan geniş çaplı çalışmaların ardından şahıs, Kırşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgütün sözde komuta kademesinde yer aldığı ve yurtdışında örgüt için faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Q.F.M.H., Kastamonu'ya getirildi. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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