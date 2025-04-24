Dedesiyle aynı kaderi paylaştı, Rusya'da dağ tırmanışında donarak öldü

Rusya'da tırmandığı dağda hipotermi geçirerek hayatını kaybeden dağcının, dedesini 1915 yılında Sarıkamış'ta donarak şehit olduğu ortaya çıktı

ANTALYA - Rusya'da tırmandığı dağda hipotermi geçirerek yaşamını yitiren Türk dağcılardan Mehmet Kocaakça'nın dedesinin de 1915 yılında Sarıkamış'ta donarak öldüğü bildirildi.

Önceki gün Rusya'da 4 arkadaşıyla birlikte tırmandığı 5 bin 300 yüksekliğindeki Elbrus Dağı'nda hipotermi geçirerek yaşamını yitiren Manavgatlı Mehmet Kocaakça nın evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Aşağı Pazarcı Mahallesi Pazarcılar Odası yanında kurulan taziye çadırı Kocaakça nın akraba ve arkadaşlarının akınına uğruyor.

Kardeşinin doğa sevdalısı bir kişi olduğunu belirten Özcan Kocaakça "Yaklaşık 15 yıldır haftanın 2-3 gününü doğada, dağlarda geçirirdi. Bu sevda onu ölüme götürdü. Pazar günü arkadaşlarıyla gittiği Rusya da donarak yaşamını yitirdi. Dedemiz de 1925 ya yılında Sarıkamış'ta donarak şehit olmuştu. Kendisi bölük imamıymış. Kardeşimde dedesiyle aynı kaderi paylaştı. Mekanı cennet olsun"dedi.

5 Türk dağcı birlikte tırmandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğasever ve dağcı Mehmet Kocaakça, Alanya'dan Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu, Antalya'dan Cihan Yıldırım ve Bursa'dan Dr. Kazım Güler'den oluşan 5 kişilik grup Pazar Günü Rusya'ya gitti. Önceki gün, 5 kişilik grup Rusya'da bulunan 5 bin 642 metre yükseklikteki dünyaca ünlü Elbruz Dağı'na tırmanış yaptı. Dağın zirvesine ulaşan dağcılar hipotermi geçirirken Alanyalı dağcılar Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu yardım istedikten sonra kendi çabalarıyla aşağıya inmeyi başardı.

Yardım çağrısı üzerine 6 kişiden oluşan Elbrus Yüksek Dağ Arama Kurtarma Timi zirvedeki 3 dağcıdan Antalyalı Cihan Yıldırım'a donmak üzereyken ulaşırken, Manavgatlı Mehmet Kocaakça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan aramalar sonucunda Dr. Kazım Güler'in de cansız bedeni de ulaşıldı.