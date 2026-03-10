Defne\'de çıkan bahçe yangınından alevler yükseldi

Hatay'da bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın; Defne ilçesi Çardaklı Mahallesi'nde bir bahçede çıktı. Bahçenin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Çevreye sıçramadan kontrol altına alınan yangında bahçenin büyük bölümü zarar gördü. - HATAY