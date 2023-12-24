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DEM kongresinde teröristler için "şehit" denilip saygı duruşunda bulunuldu - Son Dakika
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DEM kongresinde teröristler için "şehit" denilip saygı duruşunda bulunuldu

Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi'nde teröristler için "şehit" denilip, saygı duruşunda bulunuldu.

DEM kongresinde teröristler için "şehit" denilip saygı duruşunda bulunuldu
24.12.2023 - 16:42,
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Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi'nde teröristler için "şehit" denilip, saygı duruşunda bulunuldu.

Kentte bir düğün salonunda düzenlenen DEM Parti Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi'nde sunucu, katılımcılara "Bugün özgürlük şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunalım" deyip ayağa kalktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Programda ayrıca terör örgütü sözde lideri Abdullah Öcalan ve PKK lehine slogan atıldı.

Kongreyle ilgili şu ana kadar 20 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, DEM Parti, Gençlik, HEDEP, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DEM kongresinde teröristler için 'şehit' denilip saygı duruşunda bulunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEM kongresinde teröristler için "şehit" denilip saygı duruşunda bulunuldu - Son Dakika
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