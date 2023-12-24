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Dengesini kaybederek 3. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dengesini kaybederek 3. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinin 3. katındaki penceresinde dengesini kaybederek aşağıya düşen 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Dengesini kaybederek 3. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
24.12.2023 - 22:40,  Güncelleme: 22:46
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- Dengesini kaybederek 3. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinin 3. katındaki penceresinde dengesini kayberek aşağıya düşen 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi 1015 Sokakta bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evinin penceresi kenarında bulunan Hasan Pehlivan (84), iddiaya göre bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. Yere düşmesi sonucu ağır yaralanan adamı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Pehlivan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Dengesini kaybederek 3. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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