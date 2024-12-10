Eski manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
İSTANBUL - Eski manken Deniz Akkaya'nın sosyal medyadan hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eski manken Deniz Akkaya hakkında, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Akkaya hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Henüz ifade vermeyen Akkaya hakkında soruşturma çerçevesinde yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Deniz Akkaya Hakkında Yakalama Kararı - Son Dakika
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