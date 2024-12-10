Deniz Akkaya Hakkında Yakalama Kararı - Son Dakika
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Deniz Akkaya Hakkında Yakalama Kararı

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Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medyadan hakime hakaret ve tehdit nedeniyle yakalandı.

10.12.2024 13:23
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Eski manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

İSTANBUL - Eski manken Deniz Akkaya'nın sosyal medyadan hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eski manken Deniz Akkaya hakkında, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Akkaya hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Henüz ifade vermeyen Akkaya hakkında soruşturma çerçevesinde yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Deniz Akkaya, Medya, Son Dakika

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