Deniz Bisikletinden Düşen Öğrenci Kayboldu - Son Dakika
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Deniz Bisikletinden Düşen Öğrenci Kayboldu

Adana'da deniz bisikletinden düşen lise öğrencisi Medine G. için arama çalışmaları sürüyor.

15.11.2024 23:27
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Deniz bisikletinden göle düşen lise öğrencisi kız kayboldu

ADANA - Adana'da deniz bisikletinden Seyhan Baraj Gölüne düşen lise öğrenicisi genç kızı arama çalışması başlatıldı.

Olay, 14 Kasım günü Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Medine G. kiraladığı deniz bisikletinde Seyhan Baraj Gölüne açıldı. Bir süre sonra Medine G., dengesini kaybedip suya düştü. Durumu gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi.

Suya düşen Medine G., bir süre sonra gölün içerisinde kayboldu. Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı, Gemi ve Kurbağa adamlar sevk edildi. Ekipler gölde arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç kız hala bulunamadı. Arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

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