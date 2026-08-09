Deniz Uyarısına Rağmen Dalgalara Kapıldılar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaymakamlık tarafından yapılan 'denize girmeyin' uyarısına aldırış etmeyen 3 kişi dalgalara kapıldı. Şahıslardan 2'si ekipler tarafından kurtarılırken, denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuğu arama çalışmalar sürüyor.

Samandağ Kaymakamlığı geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "DENİZE GİRMEK YASAKTIR" "İlçemizde beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin can ve mal emniyeti açısından tehlikeli olacağından denize girilmesi yasaktır" paylaşımı yapılmıştı. Uyarılara aldırış etmeyen Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. Şahıslardan 2'si ekipler tarafından kurtarılırken 14 yaşındaki M.A.H. dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından çocuğu arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.