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Deniz ve Hava Kuvvetleri Akdeniz'de Hava Savunma Harbi Eğitimleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Deniz ve Hava Kuvvetleri Akdeniz'de Hava Savunma Harbi Eğitimleri Gerçekleştirdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz'de gerçekleştirdikleri Hava Savunma Harbi Eğitimleri'nde nefes kesti. Eğitime Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 uçakları da katıldı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu eğitimlere dikkat çekti.

Deniz ve Hava Kuvvetleri Akdeniz\'de Hava Savunma Harbi Eğitimleri Gerçekleştirdi
27.01.2024 - 17:19,
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının Akdeniz'de gerçekleştirdiği 'Hava Savunma Harbi Eğitimleri' nefes kesti. Eğitime Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 uçakları da katılım sağladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımız Akdeniz'de ADEX (Hava Savunma Harbi Eğitimleri) gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız eğitime F-16 uçakları ile katılım sağladı" ifadelerine yer verdi.

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz, Savunma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Deniz ve Hava Kuvvetleri Akdeniz'de Hava Savunma Harbi Eğitimleri Gerçekleştirdi - Son Dakika


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