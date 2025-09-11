Denizde kaybolan B.D. ölü bulundu - Son Dakika
Denizde kaybolan B.D. ölü bulundu

11.09.2025 16:49
Yeniçiftlik Mahallesi'nde denize giren 54 yaşındaki B.D.'nin cansız bedeni bulundu.

Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde 7 gün önce denize giren 54 yaşındaki B.D. bir süre sonra gözden kaybolmuş, ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatılmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA DALGIÇLAR DA KATILDI

Günlerdir aralıksız sürdürülen çalışmalara, Sahil Güvenlik ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıçları katıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah saatlerinde sürdürülen aramalarda, B.D.'nin cansız bedeni kıyıya yakın bölgede bulundu. Kadının yakınlarının sahildeki endişeli bekleyişi, acı haberle sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, Son Dakika

