Denizde kaybolan gencin cesedi 300 metre uzaklıkta, 4 buçuk metre derinlikte bulundu - Son Dakika
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Denizde kaybolan gencin cesedi 300 metre uzaklıkta, 4 buçuk metre derinlikte bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün denizde kaybolan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Burak Emre Meşe'nin cansız bedeni, denize girdiği yerden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki dalgakıranın arka bölümünde ve 4 buçuk metre derinlikte bulundu. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, polis, AFAD ve helikopter ekipleri katıldı. Ceset, kimlik tespiti ve incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

27.05.2024 21:27
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Denizde kaybolan gencin cesedi 300 metre uzaklıkta, 4 buçuk metre derinlikte bulundu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün girdiği denizde kaybolan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Burak Emre Meşe'nin cansız bedeni, denize girdiği yerden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki dalgakıranın arka bölümünde ve 4 buçuk metre derinlikte bulundu.

Dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Karasu sahiline gelen ve 32 Evler mevkiinde denize girdikten dakikalar sonra gözden kaybolan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Burak Emre Meşe'yi bulmak için ekipleri, 12 kilometrelik kıyıya paralel ve 10 kilometre açıktan olmak üzere 120 kilometrelik alanda yürütüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot denizden, dalgıçlar su altından, 1 helikopter havadan ve karadan da devriye ekipleri olmak üzere 23 kişilik ekip çalışmalara destek verdi. Polis ekipleri de 1 botla denizden ve 5 kişilik ekip de karadan arama çalışmalarında yer alırken AFAD ekipleri ise 12 kişilik bir arama kurtarma timi ile karada çalışmalara katıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde denizde kaybolan gencin cesedi, suya girdiği yerden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki dalgakıranın arka bölümünde ve 4 buçuk metre derinlikte bulundu. Sahile getirilen gencin cesedi, kimlik tespiti ve incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizde kaybolan gencin cesedi 300 metre uzaklıkta, 4 buçuk metre derinlikte bulundu - Son Dakika

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