Denizdeki Talihsizlik: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizdeki Talihsizlik: Genç Hayatını Kaybetti

Denizdeki Talihsizlik: Genç Hayatını Kaybetti

Kumluca'da denize atlayan genç, ağır yaralanarak 1 ay süren tedavi sonrası hayatını kaybetti.

09.10.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ahşap iskeleden denize atlayıp kuma çakılarak ağır yaralanan 24 yaşındaki oto tamircisi genç, 1 aylık yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 7 Eylül Cumartesi günü Mavikent Mahallesi Karaöz sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerini kapattıktan sonra 3 arkadaşı ile birlikte Mavikent Karaöz sahiline giden Yunus Gürdal, iddiaya göre sahilde bulunan ahşap iskeleden denize atladı. Denizin sığ olduğunu fark edemeyen Yunus Gürdal, baş aşağı denize atlayınca kumlara çakıldı. Arkadaşları, Yunus'un uzun süre denizden çıkmadığı fark ederek suya dalıp arkadaşını çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından Gürdal, sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesine götürüldü. Boynunda 3 ayrı kırık olduğu ve ciğerlerine kum kaçtığı tespit edilen Güral, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ciğerlerinden ameliyat olan Yunus Gürdal, yaklaşık bir aydan beri tedavi gördüğü hastanede önceki gün tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.

Ailesinin Kumluca ilçesinde seracılık yaptığı belirtilen Yunus Gürdal'ın cenazesi, Isparta'nın Sütçüler ilçesi Bucakdere köyünde toprağa verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kumluca, antalya, 3-sayfa, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizdeki Talihsizlik: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
12:16 Bakan Uraloğlu: Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
18:12 Ebru Yaşar’dan 75.000 kişiye unutulmaz konser Ebru Yaşar'dan 75.000 kişiye unutulmaz konser
18:03 Mauro Icardi’nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı
17:59 Sıla’nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın
16:20 Ünlü köfteci suskunluğunu koruyor Ünlü köfteci suskunluğunu koruyor
16:14 Müge Anlı’da bir ilk daha yaşandı: Kendisini aldatan eşini ’o’ oyuncuya benzetti Müge Anlı'da bir ilk daha yaşandı: Kendisini aldatan eşini 'o' oyuncuya benzetti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:53 Sıla bebeğin mezarındaki ’’Soyadı’’ detayı dikkat çekti Sıla bebeğin mezarındaki ''Soyadı'' detayı dikkat çekti
15:45 Suç makinesi sevgilisi tarafından darbedilen kadın, şikayetçi olmadı Suç makinesi sevgilisi tarafından darbedilen kadın, şikayetçi olmadı
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 13:00:18. #1.12#
SON DAKİKA: Denizdeki Talihsizlik: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.